Шосткинцы провели в последний путь Ярослава Бугаевского (фото, видео) Боец был ранен 11 сентября во время обстрела в районе населенного пункта Майорское. Его доставили в медицинское учреждение, но на следующий день он умер от многочисленных осколочных ранений.

Парень был воспитанником детско-юношеского спортивного клуба «Патриот». На Донбасс поехал, еще учась в Шосткинском химико-технологическом колледже. Был разведчиком - номером расчета в одном из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады.

Из родных у него осталась мать и трое братьев.

Проститься с погибшим, кроме родственников, пришли его товарищи по учебе, представители власти и просто неравнодушные горожане.

Ярослава Бугаевского похоронили на городском Лазаревском кладбище.

В связи с его гибелью в Шостке было объявлен трехдневный траур.