Шосткинцы провели в последний путь Ярослава Бугаевского (фото, видео)

Парень был воспитанником детско-юношеского спортивного клуба «Патриот». На Донбасс поехал, еще учась в Шосткинском химико-технологическом колледже. Был разведчиком - номером расчета в одном из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады.
Из родных у него осталась мать и трое братьев.
Проститься с погибшим, кроме родственников, пришли его товарищи по учебе, представители власти и просто неравнодушные горожане.
Ярослава Бугаевского похоронили на городском Лазаревском кладбище.
В связи с его гибелью в Шостке было объявлен трехдневный траур.
Завтра, 14 сентября, вШостке состоится церемония прощания с героически погибшим в зоне боевых действий на востоке нашей страны Ярославом Бугаевским....
В связи с гибелью шосткинца Ярослава Бугаевского на Донбассе в городе объявлен траур....
Как установили сотрудники шосткинской полиции, под предлогом оказания благотворительной помощи на лечение аферисты узнали конфиденциальные данные банковской карточки больной женщины,...
Стало известно о гибели бойца 13-го мотопехотного батальона шосткинца Ярослава Бугаевского....
«Вічна пам'ять шосткинцям, загиблим 2-8 квітня 1918 року в битві з більшовицькою армією Ремньова. Вони ціною свого життя зберегли пороховий...