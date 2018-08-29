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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28210

Шосткинцы провели в последний путь Ярослава Бугаевского (фото, видео)

Боец был ранен 11 сентября во время обстрела в районе населенного пункта Майорское. Его доставили в медицинское учреждение, но на следующий день он умер от многочисленных осколочных ранений.

Парень был воспитанником детско-юношеского спортивного клуба «Патриот». На Донбасс поехал, еще учась в Шосткинском химико-технологическом колледже. Был разведчиком - номером расчета в одном из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады.

Из родных у него осталась мать и трое братьев.

Проститься с погибшим, кроме родственников, пришли его товарищи по учебе, представители власти и просто неравнодушные горожане.

Ярослава Бугаевского похоронили на городском Лазаревском кладбище.

В связи с его гибелью в Шостке было объявлен трехдневный траур.

Общество Похороны ООС Шостка Ярослав Бугаевский

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