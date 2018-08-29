В аварии на Химгородке пострадал 4-летний мальчик (видео)

14 сентября, около 13 часов, на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Боровая произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes-Benz и маршрутного транспортного средства «Рута 25».
Предварительно известно, что маршрутка двигалась по главной дороге с улицы Боровой на Римского-Корсакова, а легковушка во встречном направлении по Римского-Корсакова.
В результате столкновения водитель и пассажир иномарки, а также шесть пассажиров «Руты», среди которых 4-летний мальчик, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Патрульные огородили место происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем ДТП. Сейчас все обстоятельства выясняются, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.
О состоянии потерпевших в аварии, которая произошла сегодня после полудня на перекрестке ул. Римского-Корсакова и Боровой, рассказала замдиректора Сумского областного...
Под Кролевцом лоб в лоб столкнулись «девятка» и «Нива»: один погибший, пятеро пострадавших....
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло в областном центре...
Сегодня, 14 сентября, около 12.40 в Сумах на перекрестке ул. Боровая и Римского-Корсакова произошло ДТП....
В Сумах водитель совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте....