В аварии на Химгородке пострадал 4-летний мальчик (видео) Всего в результате ДТП в Сумах травмированы 8 человек.

14 сентября, около 13 часов, на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Боровая произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes-Benz и маршрутного транспортного средства «Рута 25».

Предварительно известно, что маршрутка двигалась по главной дороге с улицы Боровой на Римского-Корсакова, а легковушка во встречном направлении по Римского-Корсакова.

В результате столкновения водитель и пассажир иномарки, а также шесть пассажиров «Руты», среди которых 4-летний мальчик, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Патрульные огородили место происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем ДТП. Сейчас все обстоятельства выясняются, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.