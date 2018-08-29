В каком состоянии потерпевшие в ДТП на Боровой

«Один из пострадавших из легкового автомобиля находится в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы, - сообщила UA:СУМИ замдиректора Сумского областного центра экстренной медицины Галина Билоус. – Трое потерпевших с черепно-мозговыми травами доставлены в нейрохирургическое отделение. Один – в торакальное отделение, еще один – в челюстно-лицевое. Ребенок проконсультирована нейрохирургом областной больницы. Двое потерпевших со скелетными травмами доставлены в ортопедо-травматическое отделение ЦГБ. Потерпевшие из легкового авто не говорят, кто из них был за рулем».
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