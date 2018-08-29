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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49336

В каком состоянии потерпевшие в ДТП на Боровой

О состоянии потерпевших в аварии, которая произошла сегодня после полудня на перекрестке ул. Римского-Корсакова и Боровой, рассказала замдиректора Сумского областного центра экстренной медицины Галина Билоус.

«Один из пострадавших из легкового автомобиля находится в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы, - сообщила UA:СУМИ замдиректора Сумского областного центра экстренной медицины Галина Билоус. – Трое потерпевших с черепно-мозговыми травами доставлены в нейрохирургическое отделение. Один – в торакальное отделение, еще один – в челюстно-лицевое. Ребенок проконсультирована нейрохирургом областной больницы. Двое потерпевших со скелетными травмами доставлены в ортопедо-травматическое отделение ЦГБ. Потерпевшие из легкового авто не говорят, кто из них был за рулем».

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