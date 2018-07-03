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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25144

В Путивле искали взрывчатку в подозрительной сумке

Большую сумку, оставленную без присмотра на улице, нашел случайный прохожий и сообщил правоохранителям.

Около полудня 14 сентября на линию «102» позвонил житель Путивля и сообщил, что в центре города, возле магазина в клумбе он увидел наполненную чем-то сумку, которая показалась ему очень подозрительной.

«На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, - рассказывает Оксана Федченко, начальник Путивльского отдела полиции. - Прибыли взрывотехники. На время проверки территория была оцеплена, люди эвакуированы из магазина. В сумке ни взрывного, ни другого опасного для жизни и здоровья устройства обнаружено не было. Однако хотелось бы поблагодарить нашего заявителя за неравнодушие. Все такие заявления в полиции тщательно проверяются, чтобы предотвратить несчастные случаи. Сейчас мы устанавливаем личность владельца сумки».

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам проявлять осмотрительность при обнаружении подозрительных предметов и дают советы, которые нужно соблюдать в следующих случаях.

При обнаружении подозрительного взрывоопасного предмета, или который его напоминает (пакет, сумка, чемодан, портфель и т.д.), необходимо:

- вывести людей из опасной зоны;

- уведомить о происшествии в ближайшее отделение полиции по телефону 102;

- обеспечить охрану места происшествия до прибытия специалистов-взрывотехников.

При работе с взрывоопасными или подозрительными предметами категорически запрещаются:

- механическое воздействие (удары, встряхивания) взрывоопасных объектов, или их элементов;

- нагрева взрывоопасных объектов или отдельных его элементов;

- выбивание, скалывание, выплавкаи взрывчатых веществ;

- демонтаж средств подрыва на составные части (капсюлей-детонаторов, электродетонаторов, взрывателей, детонирующих шнуров);

- любые действия с самодельными взрывными устройствами или подозрительными пакетами, сумками, чемоданами, коробками и т.п.;

- допуск без разрешения специалистов-взрывотехников в зону повышенной опасности (ограждения) посторонних лиц.

Категорически запрещается раскрывать (распечатывать) подозрительные пакеты, сумки, чемоданы, конверты, бандероли, посылки, коробки, дергать за провода, торчащие из них, нажимать на кнопки и выключатели, нарушать целостность упаковки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взрывчатка Путивль

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