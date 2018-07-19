Сумской студент стал чемпионом Европы Студент СумГУ Геворг Манукян достойно отметил свой 20-летний юбилей, завоевав звание чемпиона Европы среди юниоров.

На старте турнира Геворг победил поляка Адама Стодольского, с трудом удержав победное ваза-ари до конца встречи. Заставил поволноваться и во втором круге с Клаудио Нунесом Дос Сантосом из Люксембурга. Проигрывая за минуту до конца борьбы ваза-ари и имея в пассиве два шидо, Геворг проявил настоящую волю к победе, сумев результативно контратаковать соперника и поймать его на удержание. Малику Абдулу Умаеву из Бельгии Манукян проиграл на Кубке Европы в Лейбнице, но в пятницу день рождения отмечал Геворг, и это был его день - Умаев отправился в группу утешающихся, а наш земляк продолжил путь к первой ступеньке пьедестала. Полуфинал с Хазилом Джафаровым из Азербайджана Геворг выиграл тактически по шидо, а в финале переиграл португальца Жоао Фернандо, сообщает сатй Федерации дзюдо Украины.

Еще одна студентка СумГУ Анастасия Антипина в категории до 63 кг заняла 7-е место, одержав по две победы и два поражения.

По одной победе занесли в свой зачет Владислава Нецвит (57 кг) и Ирина Хрящевская (70 кг). Первый раунд остался непроходимым для нашего Дмитрия Цюха, Анны Суровой и Карины Саркисян.