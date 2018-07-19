В СумГУ будет преподавать профессор из американского университета Профессор Джозеф Куш из университета Дюкейн (Питтсбург, штат Пенсильвания, США) будет работать в Сумском государственном университете в течение десяти месяцев.

Профессор предложит свой опыт обучения студентам кафедры германской филологии, сосредоточившись на оценке и психометрии.

Как отмечает Джозеф Куш, «В Украине, которая в настоящее время переживает стратегическую модернизацию и реформирование, просто необходимо включать углубленную педагогику в учебные программы по оценке и психометрического обучения».

Профессор представит новейшие методы обучения при преподавании таких дисциплин как «Методика преподавания перевода с содержательным модулем: психология и педагогика высшей школы», «Методика преподавания иностранных языков», «Практический курс английского языка», сообщает сайт вуза.