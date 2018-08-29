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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38172

Появилось видео сумской аварии, в которой пострадали 8 человек (видео)

В Фейсбуке выложили видео ДТП, которое произошло в пятницу, 14 сентября, в Сумах на перекрестке ул. Боровая и Римского-Корсакова.

На видео видно, что «Мерседес», ехавший по второстепенной дороге, не сбавил скорость перед поворотом, с которого по главной дороге выезжала маршрутка. Вместо торможения водитель легковушки выехал на встречную полосу, столкновения избежать не удалось…

Напомним: в аварии пострадали 8 человек.

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