Появилось видео сумской аварии, в которой пострадали 8 человек (видео) В Фейсбуке выложили видео ДТП, которое произошло в пятницу, 14 сентября, в Сумах на перекрестке ул. Боровая и Римского-Корсакова.

На видео видно, что «Мерседес», ехавший по второстепенной дороге, не сбавил скорость перед поворотом, с которого по главной дороге выезжала маршрутка. Вместо торможения водитель легковушки выехал на встречную полосу, столкновения избежать не удалось… Напомним: в аварии пострадали 8 человек.