Появилось видео сумской аварии, в которой пострадали 8 человек (видео)

На видео видно, что «Мерседес», ехавший по второстепенной дороге, не сбавил скорость перед поворотом, с которого по главной дороге выезжала маршрутка. Вместо торможения водитель легковушки выехал на встречную полосу, столкновения избежать не удалось…
О состоянии потерпевших в аварии, которая произошла сегодня после полудня на перекрестке ул. Римского-Корсакова и Боровой, рассказала замдиректора Сумского областного...
Всего в результате ДТП в Сумах травмированы 8 человек....
Под Кролевцом лоб в лоб столкнулись «девятка» и «Нива»: один погибший, пятеро пострадавших....
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло в областном центре...
Сегодня, 14 сентября, около 12.40 в Сумах на перекрестке ул. Боровая и Римского-Корсакова произошло ДТП....