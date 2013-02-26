В сервисном центре МВД в Сумах торговали правами На Сумщине разоблачили работников территориальных сервисных центров МВД, которые наладили схему систематического получения неправомерной выгоды за выдачу удостоверений на право управления транспортом.

Сумская местная прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили работников территориальных сервисных центров МВД, которые наладили схему систематического получения неправомерной выгоды за выдачу удостоверений на право управления транспортом.

Суть противоправной схемы заключалась в том, что при посредничестве представителя одной из автошкол Сумской области за неправомерное вознаграждение лицо получало водительское удостоверение даже не прибывая в ТСЦ РЦС МВД в Сумской области, а лишь предоставив определенную сумму средств и перечень документов.

Вследствие лишь первоочередных следственных действий должностному лицу одного из сервисных центров сообщено о подозрении по пяти фактам получения неправомерной выгоды и служебного подлога, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Справка: санкция самой тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.