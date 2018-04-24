Сумские волейболисты стартовали в Суперлиге с поражений 14-15 сентября в Хмельницком прошли игры первого тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги между местным «Новатором» и сумской командой «ШВСМ-СумДУ».

Первая игра завершилась победой бронзового призера прошлого сезона над дебютантом 3:1 (25-20, 25-23, 16-25, 25-19). В повторной игре также были сильнее хозяева 3:0 (25-22, 25-17, 27-25).

После первого тура наша команда занимает пятое из восьми место в турнирной таблице.

Следующий тур 28-29 сентября наши проведут также на выезде, встречаясь в виннице с «Сердцем Подолья».