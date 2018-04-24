Сумские волейболисты стартовали в Суперлиге с поражений

Первая игра завершилась победой бронзового призера прошлого сезона над дебютантом 3:1 (25-20, 25-23, 16-25, 25-19). В повторной игре также были сильнее хозяева 3:0 (25-22, 25-17, 27-25).
После первого тура наша команда занимает пятое из восьми место в турнирной таблице.
Следующий тур 28-29 сентября наши проведут также на выезде, встречаясь в виннице с «Сердцем Подолья».
14-15 сентября пройдут игры первого тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко совместно с представителями областного и городского совета, общественной организацией «Федерация волейбола Сумской области» подписали Меморандум...
В СумГУ обсудили дальнейшие перспективы и планы развития волейбола на Сумщине....
25 апреля завершился сезон в чемпионате города по волейболу....
21-22 апреля в Сумах прошли игры чемпионата Сумщины по волейболу....