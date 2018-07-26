Сумские лучники отличились во Львове

В соревнованиях участвовали 250 человек из пяти стран: Украина, Белоруссия, Израиль, Польша и Великобритания. У сумчан две бронзовые медали. Среди женщин третьей стала Евгения Чибисова, среди мужчин – Артем Овчинников, причем в малом финале он перестрелял тоже сумчанина Алексея Гунбина.
В квалификации Артем Овчинников установил рекорд Украины на дистанции 70 метров среди юношей - 335 очков. Предыдущий рекорд был установлен ещё в 1998 году - 333 очка.
Полина Родионова в квалификации была первой и показала лучший результат этого года в Украине- 1345 очков, но проиграла белоруске за выход в четверку.
Кстати, наши Юлия Смаль и Татьяна Саган впервые выполнили норматив мастера спорта Украины.
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