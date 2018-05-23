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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3198

На фестивале «Друг из приюта» нашли новых хозяев 16 животных

16 сентября в городском парке им. Кожедуба состоялся седьмой фестиваль «Друг из приюта».

Волонтеры демонстрировали 60 кошек и собак потенциальным хозяевам. 35 собак - жители центра передержки Сумского общества защиты животных. Остальные собаки, щенки и кошки - животные, обитающие на передержке дома у волонтеров. По итогам фестивального дня домашними стали 5 взрослых собак, четверо щенков и семь кошек, сообщает UA:СУМИ.

Общество Друг из приюта

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