Сумчан запрошують на зустріч із номінантами “Коронації слова”

Усі бажаючі зможуть ознайомитися з творчістю Людмили Говійної, Владислава Івченка, Анни Коршунової, Євгена Положія та Миколи Ремньова.
Також буде можливість придбати книги з автографами авторів.
Захід відбудеться в Сумській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Початок о 17:00. Вхід вільний.
4 июня в киевской Национальной опере поздно вечером закончилось торжественное награждение победителей Международного литературного конкурса «Коронация слова»....
На базе Сумской школы №15 имени Д. Турбина создан первый в области и один из немногих в Украине Музей писателей...
Самый известный за пределами Украины украинский писатель Андрей Курков выступил 2 декабря в Сумах.... 2