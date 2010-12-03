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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:12153

Сумчан запрошують на зустріч із номінантами “Коронації слова”

18 вересня в Сумах відбудеться зустріч із номінантами Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”.

Усі бажаючі зможуть ознайомитися з творчістю Людмили Говійної, Владислава Івченка, Анни Коршунової, Євгена Положія та Миколи Ремньова.

Також буде можливість придбати книги з автографами авторів.

Захід відбудеться в Сумській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Початок о 17:00. Вхід вільний.

 
 
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