Сумские аматоры голов не забивали

15 сентября в селе Байрак Липоводолинского района открыли новый стадион «Альянс Арена». В первом матче на новом спортивном сооружении в 7-ом туре любительского чемпионата страны встретились липоводолинский «Альянс» и «Виктория» из Николаевки. Областное дерби оказалось «сухим».
После этой игры «Альянс» с 11 очками в 7 играх опустился на третье место, «Виктория» с 9 очками в 6 играх на шестом месте.
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