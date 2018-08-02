В Сумах подписали 84 тысячи деклараций с врачами Об этом сообщили в горотделе здравоохранения.

Всего с начала приписной компании в г. Сумы заключено 84420 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь (КНП «ЦПМСД №1» - 51 178, КНП «ЦПМД №2» - 33 242).