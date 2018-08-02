Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10221

В Сумах подписали 84 тысячи деклараций с врачами

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения.

Всего с начала приписной компании в г. Сумы заключено 84420 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь (КНП «ЦПМСД №1» - 51 178, КНП «ЦПМД №2» - 33 242).

Общество Декларации с врачами

По тематике

Вчера 16:35

Конотоп рискует остаться без финансирования здравоохранения

На Сумщине уже подписано более 388 тысяч деклараций с врачом....

03.09.2018 12:14

На Сумщине подписано почти 313 тысяч деклараций с врачами

По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, договоры с врачами пока заключили 29% жителей Сумщины....

27.08.2018 15:30

На Сумщине уже 29 больниц подписали договоры с Национальной службой здоровья

Об этом сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в облгосадминистрации сообщил начальник облуправления здравоохранения Сергей Бутенко....

13.08.2018 14:32

271 тысяча жителей Сумщины подписали декларации с врачами

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....

02.08.2018 11:31

На Сумщине подписано более 240 тысяч деклараций с врачами

Об этом говорили на коллегии управления здравоохранения облгосадминистрации....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.