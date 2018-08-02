В Сумах подписали 84 тысячи деклараций с врачами

Всего с начала приписной компании в г. Сумы заключено 84420 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь (КНП «ЦПМСД №1» - 51 178, КНП «ЦПМД №2» - 33 242).
На Сумщине уже подписано более 388 тысяч деклараций с врачом....
По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, договоры с врачами пока заключили 29% жителей Сумщины....
Об этом сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в облгосадминистрации сообщил начальник облуправления здравоохранения Сергей Бутенко....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....
Об этом говорили на коллегии управления здравоохранения облгосадминистрации....