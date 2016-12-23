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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались скалолазы

16 сентября на скалолазном стенде в городском парке им. И. Кожедуба прошел открытый чемпионат клуба «Абалаковец» по скалолазанию.

Фото Э.Кириченко

На трассы соревнований вышли 51 спортсмен секций скалолазания, альпинизма, туризма клуба «Абалаковец» и Белопольского центра детского и юношеского творчества. Организаторы соревнований предложили 4 трассы для прохождения (квалификация и финалы). Квалификационные трассы прошли все участники, - в финал попали лучшие. Победители и призеры соревнований в 4 возрастных группах награждены медалями и грамотами клуба «Абалаковець». Ими стали:

Группа 2002 г.р. и старше

1 м. - Прийменко Андрей, Устименко Ксения (Абалаковец»)

2 м. - Кириченко Эдуард, Тютченко Злата (Абалаковец»)

3 м. - Гренок Артем, Иванова Алина (Абалаковец»)

Группа 2003 - 2006 г.р.

1 м. - Голубцов Станислав, Маслова Мария (Абалаковец»)

2 м. - Курочкин Владимир, Линиченко Власть (Абалаковец»)

3 м. - Гренок Артем, Ляскевич Милана (Абалаковец»)

Группа 2007 - 2008 г.р.

1 м. - Линиченко Тарас, Ганзенко Дарья (Абалаковец»)

2 м. - Жижа Даниил, Цветкова Анастасия (Абалаковец»)

3 м. - Бутрым Глеб, Абдилхамидова Александра (Абалаковец»)

Группа 2009 г.р. и моложе

1 м. - Сарбаев Иван, Усик Анна (Абалаковец»)

2 м. - Харченко Иван, Никитина Вера (Абалаковец»)

3 м. - Макаренко Даниил, Дегтярь Лилия м. Белополье

В этот же день 24 воспитанника отдела туризма, спорта и физического развития утром вышли на старт легкоатлетического кросса «Памяти восьми», который проходил в городском парке им. И. Кожедуба. Этот кросс посвящался памяти восьми женщин-альпинисток, которые трагически погибли на пике Ленина в августе 1974 года. Такой кросс в клубе «Абалаковец» проводится с 1989 года. Испытать себя на выносливость пришли воспитанники секций альпинизма, туризма, скалолазания и киокушинкай каратэ. Несмотря на дождик, все участники закончили трассу и получили заряд бодрости на целый день.

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