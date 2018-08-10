Сумские марафонцы отлично выступили на чемпионате Украины

У мужчин в возрастной группе «молодежь», как и в прошлом году, представители Сумщины оккупировали весь пьедестал почета: на этот раз победу праздновал ахтырчанин Игорь Панченко (2:39:08), сумчанин Виталий Ивах стал вторым - 2:45:32, ахтырчанин Максим Самсонов (2:55:59) получил бронзу.
У женщин сумчанка Ольга Слут показала второе время - 2:55:06.
Среди мужчин сумчане заняли 5-7 места: Игорь Панченко, Виталий Ивах, Виталий Меренков (2:53:15) и 9-10 место Максим Самсонов, Константин Кисиленко.
В командном зачете Сумская область набрала 330 очков и заняла второе место, победу праздновали представители Волынской области - 360 очков, третьи - спортсмены Днепропетровской области - 230 очков.
Кроме того, в категории «опен рейс» третье место занял ахтырский ультрамарафонец Евгений Глыва – 2:37:15. В полумарафоне победу одержал уроженец Сум, ныне днепрянин Артем Казбан – 1:07:46. В беге на 5 км первое место среди женщин заняла уроженка Сум, теперь харьковчанка Анна Мищенко – 17:11 (третье место в абсолюте).
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