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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские марафонцы отлично выступили на чемпионате Украины

16 сентября в г. Днепр в рамках традиционного Dnipro АТB Marathon прошел чемпионат Украины по марафонскому бегу.

У мужчин в возрастной группе «молодежь», как и в прошлом году, представители Сумщины оккупировали весь пьедестал почета: на этот раз победу праздновал ахтырчанин Игорь Панченко (2:39:08), сумчанин Виталий Ивах стал вторым - 2:45:32, ахтырчанин Максим Самсонов (2:55:59) получил бронзу.

У женщин сумчанка Ольга Слут показала второе время - 2:55:06.

Среди мужчин сумчане заняли 5-7 места: Игорь Панченко, Виталий Ивах, Виталий Меренков (2:53:15) и 9-10 место Максим Самсонов, Константин Кисиленко.

В командном зачете Сумская область набрала 330 очков и заняла второе место, победу праздновали представители Волынской области - 360 очков, третьи - спортсмены Днепропетровской области - 230 очков.

Кроме того, в категории «опен рейс» третье место занял ахтырский ультрамарафонец Евгений Глыва – 2:37:15. В полумарафоне победу одержал уроженец Сум, ныне днепрянин Артем Казбан – 1:07:46. В беге на 5 км первое место среди женщин заняла уроженка Сум, теперь харьковчанка Анна Мищенко – 17:11 (третье место в абсолюте).

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