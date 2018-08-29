В Сумах задержали закладчика наркотиков Стоимость изъятых у злоумышленника наркотических и психотропных веществ, по подсчетам полиции, по меньшей мере, 30 тыс. гривен.

Во время патрулирования города патрульные полицейские на улице Шишкина обратили внимание на подозрительного гражданина. Полицейские, попросив предъявить документы, выяснили, что парень не местный, и спросили, нет ли у него при себе запрещенных предметов и вещей. Тот достал из кармана маленький пакетик с каннабисом и передал его правоохранителям, добавив, что небольшое количество наркотиков держал при себе для собственного потребления. Сделав этот ход, злоумышленник надеялся, что от него полиция отстанет, и не станет проводить поверхностный осмотр. Однако надежды 21-летнего жителя Харькова не оправдались.

Во время осмотра одежды и вещей молодого человека, полицейские в присутствии понятых, обнаружили еще 54 дозы наркотических и психотропных веществ, среди которых были каннабис, пять свертков с «марками» LSD, три с таблетками «экстази» и еще PVP-соли. Все пакеты были тщательно обмотаны изоляционной лентой.

В разговоре со следователем, мужчина признался, что делал так называемые «закладки» наркотиков, закапывая их в землю, или же пряча в тайных местах. Затем наркозависимые лица, перечислив деньги за дозу на указанный счет, могли их забрать. В ходе осмотра территории, где уже поработал «закладчик», следственно-оперативная группа полиции обнаружила еще 24 тайника и изъяла из них наркотики и психотропные вещества. Стоимость всего изъятого, по минимальным подсчетам, не менее 30 000 гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к махинациям с наркотиками в этом деле, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.