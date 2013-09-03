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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:06224

В Сумах перекопают Покровский сквер

С протоптанными дорожками в центральном сквере будут бороться ежемесячным вскапыванием.

Вопрос состояния Покровского сквера поднял сегодня, 17 сентября, на аппаратном совещании в мэрии заммэра Максим Галицкий.

- Почему-то сумчане любят нарушать правила, - начал он. - И сейчас в сквере масса дорожек и тропинок, по которым они ходят в обход уложенных тротуарной плиткой. И ни департамент инфраструктуры, ни «Зеленстрой» не пресекают подобное…, - отметил он.

На это замечание директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик заявил, что предприятие в курсе проблемы, специалисты даже выходили на место и беседовали с людьми. На вопрос, почему они ходят не по дорожкам и ступенькам, а рядом, по газону, они ответили - мол, так удобнее.

- Но есть же предупредительные меры, которые бы не давали горожанам делать это! Возможно, нужно установить небольшие красивые заборчики… Надо изучить опыт других городов – может, они с этим как-то справляются, - предложил М. Галицкий.

Однако мэр Сум Александр Лысенко считает, что заборчики – не решение проблемы, ведь они могут создать дополнительные неудобства. А вот элементарное и проверенное годами вскапывание исхоженных дорожек точно поможет сдвинуть дело с мертвой точки. В. Лаврик попытался на это предложение ответить, что предприятие уже дважды вскапывало дорожки в сквере, но, как видим, безрезультатно… И все равно градоначальник настоял:

- Если вскопано – ходить не будут, просто надо это делать почаще, ежемесячно, - дал поручение подчиненным мэр Сум.

Общество Покровский сквер

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