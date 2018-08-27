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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:44155

За неделю на Сумщине зарегистрировано 81 ЧП

Огнем уничтожено и повреждено 27 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено более 80 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 2 млн. 220 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 16 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!

В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Спасатели предостерегают - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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