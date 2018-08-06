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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4784

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса, гинекологического отделения, начат ремонт кровли стационара, закончен ремонт ортопедо-травматологическое отделение №2), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (проводился мелкий текущий ремонт стационарных отделений), КУ «Сумская городская клиническая больница №4» (проводится капитальный ремонт пищеблока, овощехранилища и лифта в поликлиническом отделении №1), КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» (ведутся работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по адресу ул. Троицкая, 28, ведутся работы по капитальному ремонту фасадов (замена оконных блоков) здания детской больницы (корпус А2) и фасадов здания детской больницы (корпус А). Продолжаются работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А2 и корпуса А) по адресу ул. Троицкая, 28 и проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А) по адресу ул. Труда, 3. Проводится текущий ремонт входной группы здания по адресу ул. Троицкая, 28. Заканчивается ремонт приемного отделения для инфекционных больных по адресу ул. Троицкая, 28), КНС «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» (проводятся текущие ремонты кабинетов).

Общество Ремонт больниц

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