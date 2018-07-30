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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:24204

В Сумах озаботились отопительным сезоном в ОСМД

Во время аппаратного совещания 17 сентября мэр Сум Александр Лысенко поинтересовался у подчиненных количественными показателями выданных актов готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко, всего в городе 975 домов, из них 469 - готовы к отопительному периоду, то есть имеют подписанные акты готовности, что составляет 48%.

- Кроме того, у нас осталось 13 домов, требующих ремонта системы отопления. Сейчас в этих домах проводят капитальные ремонты. И до 1 октября работы должны завершить - такие обязательства брали на себя предприятия, выполняющие там капремонты. Департамент инфраструктуры города этот процесс контролирует ежедневно, - добавил Григорий Яременко. - На прошлой неделе была проведена очередное совещание предприятий подрядчиков, которые проводят ремонты в этих 13 домах, где отмечали, что все работы должны быть закончены до начала отопительного сезона.

Замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя сообщила, что обслуживающие организации готовят жилой фонд города к запуску тепла в соответствии с графиками, согласно которым до 1 октября всем должны получить акты готовности к отопительному сезону.

По ее словам, сейчас лучше всех справляется КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и ЧРСП «Ремстрой», подтянулись УК «ДомКомСумы» и ООО «УК «Сумытехнобудсервис». Они имеют от 80 до 100% выполненных работ.

Надежда Покутняя акцентировала внимание на том, что сложилась проблемная ситуация с домами, где созданы ОСМД, а именно из 53 домов, которые сотрудничают с ООО «Сумытеплоэнерго», акт готовности выдан только по одному дому.

Говоря о готовности к осенне-зимнему периоду домов, имеющих централизованное отопление и где созданы ОСМД, Григорий Яременко отметил, что таких домов 160, из них 84 дома, которые заключили договоры с обслуживающими организациями - 39 актов подписаны (46%), а по 76 домам, где сами обслуживаются, только шесть актов подписаны (8%).

Мэр отметил, что хотя соответствующая работа в этом направлении продолжается, графики составлены, работа выполняется, но не так интенсивно, как нужно. Он призвал руководителей обслуживающих организаций города включиться в работу активно. И поручил директору департамента инфраструктуры города собрать до конца недели соответствующее совещание с председателями ОСМД и еще раз объяснить, что входит в их обязанности при подготовке к отопительному сезону.

- Вы должны провести широкую информационно-разъяснительную работу и еще раз подчеркнуть, что главы ОСМД должны, а что не должны делать по закону, готовясь к запуску тепла, - обратился руководитель города к Григорию Яременко. - Также надо составить соответствующий алгоритм согласно действующему законодательству в жилищно-коммунальной сфере, как люди сами могут управлять своими домами. И чем мы, как власть, можем помочь. Нужно сообщить всем, довести такую информацию до людей и особенно глав ОСМД».

Общество Отопительный сезон

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