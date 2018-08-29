Молдаванин вез на родину книги российского производаства

Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили партию печатной продукции российского производства.
Во время осуществления пограничного контролю поезда сообщением «Москва - Кишинев», в нише для багажа одного из купе, правоохранители обнаружили партию печатной продукции российского производства. Всего 60 книг, 40 из которых «Гражданский кодекс РФ», 10 книг «Собрание сочинений в 5 томах том 1» и 10 книг «Годовой Отчет 2017», которые скрыл от погранично-таможенного контроля гражданин Молдовы, 1998 года рождения.
Сейчас печатная продукция изъята сотрудниками ГФС. Также на иностранца составлен протокол о нарушении таможенных правил.
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