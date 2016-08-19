Сумские школьники обеспечены бесплатными учебниками на 98% По информации управления образования и науки, ученики заведений общего среднего образования города обеспечены бесплатными учебниками на 98%.

Полностью обеспечены бесплатными учебниками 167 учащихся из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 524 учащиеся из числа детей-инвалидов / инвалидов I-III группы, 636 учеников из малообеспеченных семей и семей, получающих помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», которые учатся в коммунальных учебных заведениях.

На сайте Министерства образования и науки Украины размещены электронные версии учебников, которые могут использовать учащиеся и учителя учебных заведений.

На базе школьных библиотек учебных заведений созданы специальные рабочие места для доступа к информационно-телекоммуникационных систем (33 компьютера подключены к сети Интернет).