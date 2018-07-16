Сумчанам задолжали 212 млн грн зарплаты В течение прошедшей недели (с 6 по 13 сентября) тремя предприятиями-должниками города было выплачено всего 95,6 тыс. грн задолженности по заработной плате.

В том числе ООО «Маш-Сервис» - 82,2 тыс. грн; ГП «Сумской государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов» - 12,7 тыс. грн; ПАО «Производственно-энергетическая компания «Сумыгазмаш»- 700 гривен.

По состоянию на 1 сентября текущего года сумма общего долга составляла 212 млн гривен.

Его накопили 19 предприятий: семь - экономически активных (182 млн грн), из них: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 177 млн грн; восемь - предприятия-банкроты (30 млн грн), наибольший удельный вес среди которых имеет ПАО «Selmi» - 26,4 млн грн; четыре - экономически неактивных (110,5 тыс. гривен).

Согласно оперативным данным на 13 сентября просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму 211911,9 тыс. грн имеют 19 субъектов хозяйствования города.

Всего в сентябре работодателями города выплачено 350,3 тыс. грн задолженности по заработной плате, которая сложилась на начало месяца, в том числе ГП «Сумской государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов» - 54,1 тыс. грн; ООО «Сумыспортинвест» - 42,3 тыс. грн; ПАО «Производственно-энергетическая компания «Сумыгаз» - 171,7 тыс. грн; ООО «Маш-Сервис» - 82,2 тыс. гривен.