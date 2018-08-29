Спасатели Шостки и Конотопа получили новую современную технику

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, автомобили КрАЗ отныне будут помогать спасателям лучше выполнять свои профессиональные обязанности.
«От всего сердца я хотел бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Вы - люди, которые придерживаетесь устойчивых принципов: «Предотвратить! Спасти! Помочь!». И то, что государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Сумской области занимает первые позиции в стране, это заслуга, как вашего руководства, так и каждого из вас, - отметил Николай Клочко, выступая в Шостке. - Учитывая это, руководство ГСЧС Украины по ходатайству облгосадминистрации, народных депутатов от Сумщины, городской власти Шостки, приняло решение вручить вам автомобиль КрАЗ. Тот, кто действительно работает, стоит того, чтобы ему помогали. Я хотел бы, чтобы вы, получив новый автомобиль, выполняли свои обвязки еще лучше, ведь у вас для этого теперь есть возможности».
Начальник управления ГСЧС в Сумской области генерал-майор службы и гражданской защиты Геннадий Волик поблагодарил Николая Клочко за то, что и благодаря его усилиям именно Сумщина получила эту технику.
Такой же автомобиль губернатор вручил и подразделению ГСЧС в Конотопе.
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