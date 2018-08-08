1,4 миллиарда единого взноса уплатили сумские работодатели

Это на 233,4 миллиона гривен, или на 20% превышает сумму поступлений соответствующего периода прошлого года, - информируют в Государственной налоговой инспекции в г.Сумы..
В течение восьми месяцев этого года владельцы элитных автомобилей, находящихся на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили...
Налоговая милиция Сумщины обеспечила возмещение убытков в бюджет почти на 1 миллион гривен....
В течение семи месяцев этого года плательщики экологического налога, состоящих на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, оплатили...
Общие поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 790,8 млн гривен, или на 13,4 %....
В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы сообщают о том, что граждане, которые платят за образовательные услуги, предоставляемые дошкольными, школьными...