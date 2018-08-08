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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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1,4 миллиарда единого взноса уплатили сумские работодатели

С начала этого года работодатели Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов направили на социальные нужды 1 миллиард 404 миллиона гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Это на 233,4 миллиона гривен, или на 20% превышает сумму поступлений соответствующего периода прошлого года, - информируют в Государственной налоговой инспекции в г.Сумы..

Общество Налоги

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