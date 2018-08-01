В Сумах прошел фестиваль вареников

Пока сумчан развлекали песнями и танцами, работники комбината общественного питания СНАУ готовились к презентации своих кулинарных шедевров. На фестиваль они не только наварили вареников, а еще и нажарили и даже напекли. Более того, они не только приготовили различные начинки, но и сделали вареники разноцветными! И все красители были только натуральные. Организаторы мероприятия охотно делились опытом приготовления во время мастер-классов по лепке вареников.
Столько новых вкусов привычной всем украинском блюда сбивали с толку даже опытных гурманов. Дети единодушно отдали должное шоколадным вареникам, а вот мнения посетителей старшего возраста разделились.
Но настоящей изюминкой мероприятия стал чемпионат по поеданию вареников на скорость. Мастеров в этом деле нашлось немало. Менее чем за минуту победитель осилил шесть вареников, но и другие участники не слишком расстроились, ведь с удовольствием полакомились национальным блюдом, пишет сайт вуза.
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