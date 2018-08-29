В Белополье сбили 6-летнюю девочку

48-летний житель Белопольского района совершил наезд на малолетнего пешехода. В результате 6-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, мозговой комой и закрытым переломом правого бедра госпитализирована в реанимацию Сумской областной детской больницы, пишет Панорама.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Авария произошла ночью 16 сентября возле Липовой Долины....
На трассе Кипти – Глухов – Бачевск у города Глухов произошла авария....
Авария произошла 14 сентября на ул. Герасима Кондратьева....
В Фейсбуке выложили видео ДТП, которое произошло в пятницу, 14 сентября, в Сумах на перекрестке ул. Боровая и Римского-Корсакова....
О состоянии потерпевших в аварии, которая произошла сегодня после полудня на перекрестке ул. Римского-Корсакова и Боровой, рассказала замдиректора Сумского областного...