В Белополье сбили 6-летнюю девочку ДТП произошло 15 сентября на ул. Сумской в Белополье.

48-летний житель Белопольского района совершил наезд на малолетнего пешехода. В результате 6-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, мозговой комой и закрытым переломом правого бедра госпитализирована в реанимацию Сумской областной детской больницы, пишет Панорама.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.