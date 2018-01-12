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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:16218

В Сумах выступил академический ансамбль Нацгвардии Украины

В Сумской областной филармонии состоялся концерт Академического ансамбля песни и танца НГУ для личного состава воинской части 3051 и их семей.

На торжества также были приглашены молодые лицеисты, бойцы Вооруженных Сил Украины и руководство города. Началось мероприятие с песни «Гвардія з народом» в исполнении Игоря Кругляка с хоровым сопровождением.

В концертном зале звучали песни о гвардии, о защитниках Украины и о родительской любви. Артисты привлекали зрителей к своим выступлениям, танцуя с ними и приглашая подпевать, а зажигательные аккорды музыкантов заставляли зрителей подвергаться волшебным чарам мелодий и поддерживать аплодисментами.

Также к проведению мероприятия присоединились представители имиджево-издательского центра Национальной гвардии Украины, которые рассказывали о возможностях поступления на военную службу по контракту.

По завершению концертной программы представитель Сумской облгосадминистрации лично поблагодарил каждого артиста Академическом ансамбля НГУ за созданный хорошее настроение оставшийся после выступления и наградил коллектив именной благодарностью главы Сумской ОГА.

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