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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине прошел открытый областной турнир по дзюдо памяти воинов АТО

15 сентября в Дружбе состоялся Открытый областной турнир по дзюдо памяти воинов АТО, погибших при исполнении военных обязанностей полковника Александра Анищенко и капитана Максима Савченко.

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2005-2007 гг. из Сум, Тростянца, Ахтырки, Недригайлова, Ромен, Кролевца, Середина-Буды и Дружбы.

Призерами среди юношей, в весовой категории 30 кг стали Кирилл Макаренко, Денис Борисенко и Дмитрий Кобизкий.

В категории 34 кг победителем стал Максим Савченко из города Ромны, второе место занял сумчанин Глеб Нацик, «бронзу» получили Владимир Головач и Ростислав Журбенко из Сум.

В весе до 38 кг первое занял Андрей Бабий (Ромны), второе - Иван Налегач (Ромны), на третьем месте оказались сумчанин Дмитрий Алексеенко и роменчанин Тарас Остапенко.

Кириченко Дмитрий и Давид Горобченко из Ромен заняли первое и второе место в категории 42 кг, третье место заняли сумчане Богдан Мальовничий и Ярослав Мандрыка.

В весовой категории 46 кг первенство получил Семен Егоров, на втором месте оказался Максим Ващенко, третье место поделили Даниил Мордвинов и Даниил Товерюк.

Сумчанин Илья Аксененко стал «золотым» призером в категории 50 кг, вторым стал Максим Кныш с Ромен, третье место завоевали Даниил Науменко из Сум и Владислав Литвинов из Середина-Буды.

Золотую медаль в категории 55 кг завоевал Иван Ляхов (Ромны), серебряным призером стал Кирилл Базарь (Середина-Буда), на третьем месте оказались Иван Сердюк (Середина-Буда) и Артем Кузнецов (Кролевец).

Борец из Ахтырки, весом до 66 кг, Иван Чернышенко завоевал первенство в своей категории. Второе место занял Александр Полищук (Ахтырка), третье - сумчанин Сергей Бондаренко и Олег Павлюк из Кролевца.

В весовой категории свыше 66 кг «золото» и «серебро» завоевали сумчане Дмитрий Харченко и Ростислав Литовцев, а третье место заняли представители Ахтырки Кирилл Книга и Грибовод Роман.

Призовые места среди девушек в весовой категории до 40 кг завоевали Наталья Богуш с Ромен 1 место, Мария Самбур из Ахтырки и Виктория Лысенко из Кролевца.

В категории 44 кг Милана Кухар (Ромны) заняла первое место, на втором месте оказалась еще одна представительница Ромен - Мария Васюха, «бронзу» получила Анастасия Пирогова из Дружбы.

«Золотой» призеркой в весовой категории до 52 кг стала Ангелина Величко, «серебряной» медалисткой стала София Верьовка из Ахтырки, третье место заняла Елена Марченкова из Середины-Буды.

В категории весом свыше 52 кг первой стала София Верьовка, второй - Татьяна Пилипенко из Кролевца, «бронзу» же завоевала Дарья Кузина из Дружбы.

Спорт Дзюдо

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