В Сумах сбили женщину на пешеходном переходе Авария произошла 14 сентября на ул. Герасима Кондратьева.

14 сентября в Сумах, на улице Г.Кондратьева, в результате наезда легкового авто «Деу Ланос», за рулем которого находился 57-летний сумчанин, пострадала 59-летняя женщина, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее с травмами головы и лица доставили в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд технических и судебно-медицинских экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.