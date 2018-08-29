В Сумах сбили женщину на пешеходном переходе

14 сентября в Сумах, на улице Г.Кондратьева, в результате наезда легкового авто «Деу Ланос», за рулем которого находился 57-летний сумчанин, пострадала 59-летняя женщина, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее с травмами головы и лица доставили в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы.
По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд технических и судебно-медицинских экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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