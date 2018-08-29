В Глухове столкнулись трактор с легковушкой

25-летний житель Глуховского района, будучи за рулем ВАЗ-2106, допустил столкновение с трактором Т-150, принадлежащий одному из глуховских предприятий. За рулем тяжелой техники находился 58-летний житель райцентра. В результате аварии водитель легковушки с переломом челюсти, рваными ранами лица, закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в местную хирургии.
По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд технических и судебно-медицинских экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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