В Глухове столкнулись трактор с легковушкой На трассе Кипти – Глухов – Бачевск у города Глухов произошла авария.

25-летний житель Глуховского района, будучи за рулем ВАЗ-2106, допустил столкновение с трактором Т-150, принадлежащий одному из глуховских предприятий. За рулем тяжелой техники находился 58-летний житель райцентра. В результате аварии водитель легковушки с переломом челюсти, рваными ранами лица, закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в местную хирургии.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд технических и судебно-медицинских экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.