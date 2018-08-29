Ночью на Сумщине на смерть сбили женщину Авария произошла ночью 16 сентября возле Липовой Долины.

16 сентября, около двух ночи, вблизи пгт Липовая Долина 27-летний водитель «Дэу-Нексия» совершил наезд на 30-летнюю женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд технических и судебно-медицинских экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.