Ночью на Сумщине на смерть сбили женщину

16 сентября, около двух ночи, вблизи пгт Липовая Долина 27-летний водитель «Дэу-Нексия» совершил наезд на 30-летнюю женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд технических и судебно-медицинских экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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