На Сумщине погиб пьяный мотоциклист ДТП с летальным исходом произошло в с. Юнаковка Сумского района.

33-летний мотоциклист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и упал. От полученных повреждений мужчина почти сразу погиб.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд технических и судебно-медицинских экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.