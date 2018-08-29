На Сумщине погиб пьяный мотоциклист

33-летний мотоциклист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и упал. От полученных повреждений мужчина почти сразу погиб.
По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд технических и судебно-медицинских экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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