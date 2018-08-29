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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09414

На Сумщине погиб пьяный мотоциклист

ДТП с летальным исходом произошло в с. Юнаковка Сумского района.

33-летний мотоциклист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и упал. От полученных повреждений мужчина почти сразу погиб.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд технических и судебно-медицинских экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП Сумской район Юнаковка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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