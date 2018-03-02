В Сумах объявлен карантин из-за бешенства, обнаруженного у бездомной собаки Вирус бешенства был выявлен у собаки, сбитой авто в районе аэропорта на улице Герасима Кондратьева 11 сентября.

По словам начальника Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Александра Хрина, собака была беспризорной: «12 сентября из лабораторию поступило положительное экспертное заключение. В связи с этим разработан план мероприятий по локализации и ликвидации этого заболевания. На сегодняшний день введены карантинные ограничения в районе аэропорта. Работники сумской горбольницы проводят подворовой обход домохозяйств».

По состоянию на сегодня на территории Сум в государственных и частных клиниках вакцинированы от бешенства около 7000 собак. За текущий период этого года в Сумской области зарегистрировали 60 случаев бешенства у животных: 20 – у лис, 20- у кот, 14 – у собак, 2 случая - у большого и 2 – у мелкого рогатого скота. 2 случая обнаружили у енотов.