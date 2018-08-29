Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:09200

Чемпионат Сумщины: результаты 14-го тура

15 сентября состоялись матчи 14-го тура в высшей лиге и 12-го в первой лиге чемпионата области по футболу.

Высшая лига

«LS Group» (В.Сыроватка) 4:2 «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны

Голы: Корсун Станислав (26), Стадник Максим (68, 72, пен.), Сайко Евгений (86) - Луценко Андрей (37, пен.), Велиев Агиль (75, пен.)

ФК «Шостка» 1:0 ФК «Тулиголовец» Тулиговое

Гол: Шевцов Артем (61)

ФК «Тростянец» 2:0 ФК «Кролевец»

Голы: Сикун Антон (75), Ищенко Дмитрий (80 ')

В турнирной таблице лидирует «Виктория» (Николаевка) – 37 очков (в 13 матчах), дальше - «Альянс» (Липовая Долина) – 31 (12), «LS Group» (В.Сыроватка) – 31 (14), ФК «Тростянец» - 25 (13)…

Первая лига

«Колос» (Севериновка, Сумской район) 1:0 «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н)

Гол: Федченко Александр (50)

«Лебединец» (Лебедин) 0:3 «Аграрник-Авангард» (Белополье)

Голы: Микитенко Богдан (66), Резник Игорь (79), Журба Владимир (85)

«Сумбуд-СНАУ» (Сумы) 1:4 «Украина-Токари» (Сумской район)

Голы: Абрамцова Владислав (13) - Лойко Дмитрий (18, 58, 69), Рекуненко Александр (36)

«Явор» (Краснополье) 0:1 ФК «Тростянец-2"

Гол: Давыденко Сергей (31)

Здесь лидируют «Колос» (Севериновка) – 28 очков, «Украина-Токари» (Сумской район) – 24, «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) – 22, «Аграрник-Авангард» (Белополье) – 20, ФК «Тростянец-2» - 19…

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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