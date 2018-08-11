Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:05238

Сумчанин установил новый рекорд Украины

14-15 сентября в Харькове состоялись соревнования Командного чемпионата Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР (2003 г.р. и младше).

Среди 575 участников чемпионата из всех регионов Украины были и 15 девушек и 17 юношей с Сумщины. Они получили 1 первое, 2 вторых и 4 третьих места. Как результат - 454 очка и пятое место в общекомандном зачете среди 25 команд.

Главным героем чемпионата стал сумской скороход Николай Рущак (ДЮСШ Сумского района, тренеры - супруги Алексей и Людмила Шелесты), который в первый день соревнований установил новый национальный рекорд среди юношей U16 в спортивной ходьбе на 3000 м. Отныне он составляет 13:43,96.

Сборная области (Анна Ставицкая, Екатерина Новикова, Диана Гончаренко, Анжелика Рачковская) заняла второе место эстафете 100 + 200 + 300 + 400 м среди девушек - 2:27,38.

Два третьих места завоевала Лариса Голубовская (ДЮСШ Конотоп, тренер - Мазура Т.В.): в прыжках в длину - 5,12 м и в тройном прыжке - 11,07 м.

Третье место в метании диска (1 кг) заняла Валентина Авраменко (ДЮСШ Белополье, тренер - Лазоркин Р.А.) с результатом 32,92 м.

Третьим среди восьмиборцев стал Иван Тарасенко (ДЮСШ Велико-Писаревского района, тренер Дейкун А.И.).

Спорт Легкая атлетика

По тематике

Сумские марафонцы отлично выступили на чемпионате Украины
Вчера 09:48

Сумские марафонцы отлично выступили на чемпионате Украины

16 сентября в г. Днепр в рамках традиционного Dnipro АТB Marathon прошел чемпионат Украины по марафонскому бегу....

Бегун с Сумщины – в топ-10 Полтавского полумарафона
03.09.2018 17:00

Бегун с Сумщины – в топ-10 Полтавского полумарафона

2 сентября в Полтаве прошел Полтавский полумарафон....

Сумчанка выиграла Одесский полумарафон
26.08.2018 16:54

Сумчанка выиграла Одесский полумарафон

Сумская бегунья Юлия Профис выиграла Одесский полумарафон с рекордом трассы....

В Сумах провели третий полумарафон
20.08.2018 12:20

В Сумах провели третий полумарафон

19 августа в Сумах провели масштабный беговой забег «Сумы - Новая почта - полумарафон»....

Берлин-2018: Инна Кашина в десятке
11.08.2018 16:33

Берлин-2018: Инна Кашина в десятке

В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике....

Новости

В Сумах столкнулись маршрутка с «Мерседесом»: шестеро пострадавших (+видео)
14.09.2018 14:02
Две сумские гимназии и школа вошли в ТОП-200 Украины по результатам ВНО
Вчера 20:15
Житель Сумщины попал под уголовку за найденные патроны
Вчера 17:51
Сумчанин установил новый рекорд Украины
Вчера 17:05
На Сумщине полиция остановила автомобиль с конопляным «урожаем»
Вчера 16:51
Конотоп рискует остаться без финансирования здравоохранения
Вчера 16:35
Сумские школьники обеспечены бесплатными учебниками на 98%
Вчера 16:05
Из-за аварии с маршруткой сумчане просят поменять главную дорогу на Химгородке
Вчера 16:02
Прокуратура пополнила бюджет Кролевца на 600 тысяч
Вчера 15:38
В Сумах озаботились отопительным сезоном в ОСМД
Вчера 15:24
Чемпионат Сумщины: результаты 14-го тура
Вчера 15:09
За неделю на Сумщине зарегистрировано 81 ЧП
Вчера 14:44
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.