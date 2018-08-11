Сумчанин установил новый рекорд Украины 14-15 сентября в Харькове состоялись соревнования Командного чемпионата Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР (2003 г.р. и младше).

Среди 575 участников чемпионата из всех регионов Украины были и 15 девушек и 17 юношей с Сумщины. Они получили 1 первое, 2 вторых и 4 третьих места. Как результат - 454 очка и пятое место в общекомандном зачете среди 25 команд.

Главным героем чемпионата стал сумской скороход Николай Рущак (ДЮСШ Сумского района, тренеры - супруги Алексей и Людмила Шелесты), который в первый день соревнований установил новый национальный рекорд среди юношей U16 в спортивной ходьбе на 3000 м. Отныне он составляет 13:43,96.

Сборная области (Анна Ставицкая, Екатерина Новикова, Диана Гончаренко, Анжелика Рачковская) заняла второе место эстафете 100 + 200 + 300 + 400 м среди девушек - 2:27,38.

Два третьих места завоевала Лариса Голубовская (ДЮСШ Конотоп, тренер - Мазура Т.В.): в прыжках в длину - 5,12 м и в тройном прыжке - 11,07 м.

Третье место в метании диска (1 кг) заняла Валентина Авраменко (ДЮСШ Белополье, тренер - Лазоркин Р.А.) с результатом 32,92 м.

Третьим среди восьмиборцев стал Иван Тарасенко (ДЮСШ Велико-Писаревского района, тренер Дейкун А.И.).