Сумчанин установил новый рекорд Украины

Среди 575 участников чемпионата из всех регионов Украины были и 15 девушек и 17 юношей с Сумщины. Они получили 1 первое, 2 вторых и 4 третьих места. Как результат - 454 очка и пятое место в общекомандном зачете среди 25 команд.
Главным героем чемпионата стал сумской скороход Николай Рущак (ДЮСШ Сумского района, тренеры - супруги Алексей и Людмила Шелесты), который в первый день соревнований установил новый национальный рекорд среди юношей U16 в спортивной ходьбе на 3000 м. Отныне он составляет 13:43,96.
Сборная области (Анна Ставицкая, Екатерина Новикова, Диана Гончаренко, Анжелика Рачковская) заняла второе место эстафете 100 + 200 + 300 + 400 м среди девушек - 2:27,38.
Два третьих места завоевала Лариса Голубовская (ДЮСШ Конотоп, тренер - Мазура Т.В.): в прыжках в длину - 5,12 м и в тройном прыжке - 11,07 м.
Третье место в метании диска (1 кг) заняла Валентина Авраменко (ДЮСШ Белополье, тренер - Лазоркин Р.А.) с результатом 32,92 м.
Третьим среди восьмиборцев стал Иван Тарасенко (ДЮСШ Велико-Писаревского района, тренер Дейкун А.И.).
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