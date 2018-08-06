Прокуратура пополнила бюджет Кролевца на 600 тысяч

Шосткинская местная прокуратура во взаимодействии с прокуратурой Сумской области в судебном порядке добилась взыскания с недобросовестного застройщика ООО «Кролевецкий комбикормовый завод» убытков в сумме более 600 тыс. грн средств долевого участия для развития инфраструктуры города Кролевец.
В начале июля текущего года Хозяйственный суд Сумской области безосновательно отказал местной прокуратуре в удовлетворении иска, поданного в интересах государства в лице Кролевецкого городского совета к указанному выше предприятию о взыскании указанной суммы убытков.
Категорически не соглашаясь с указанным решением суда, прокуратура Сумской области обратилась в Харьковский апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой.
По результатам рассмотрения жалобы прокуратуры области (в подготовке которой активно участвовала Шосткинская местная прокуратура), 10 сентября 2018 года судом апелляционной станции вынесено постановление о ее удовлетворении, и принято решение об удовлетворении в полном объеме иска местной прокуратуры.
Таким образом, местная прокуратура с помощью прокуратуры области только через суд апелляционной инстанции добилась принятия законного и справедливого решения, которым недобросовестный застройщик пополнит бюджет города Кролевец на сумму более полумиллиона гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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