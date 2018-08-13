Житель Сумщины попал под уголовку за найденные патроны Во время несения службы сотрудники Серединобудском отделения полиции обратили внимание на местного жителя, который в общественном месте распивал спиртное.

Этот гражданин был хорошо знаком правоохранителям, поскольку неоднократно привлекался к административной ответственности за домашние ссоры и пьянки. Поэтому на него и на этот раз составили административный протокол по соответствующей норме Кодекса Украины об административных правонарушениях, а во время личного досмотра обнаружили еще и 36 патронов калибра 5,6 мм. На вопрос, откуда у него патроны, 52-летний мужчина ответил: около двух недель назад нашел их вблизи одного из местных дачных кооперативов, и оставил себе - «на всякий случай».

Сегодня по факту незаконно хранения боеприпасов следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины, в рамках которого изъятые находки направлены на экспертизу. Правоохранители говорят: мужчина мог бы избежать ответственности, если бы сразу добровольно сдал патроны в полицию, как это сделал несколько лет назад, когда нашел и выдал самопал. Теперь ему грозит несколько лет тюрьмы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.