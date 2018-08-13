Житель Сумщины попал под уголовку за найденные патроны

Этот гражданин был хорошо знаком правоохранителям, поскольку неоднократно привлекался к административной ответственности за домашние ссоры и пьянки. Поэтому на него и на этот раз составили административный протокол по соответствующей норме Кодекса Украины об административных правонарушениях, а во время личного досмотра обнаружили еще и 36 патронов калибра 5,6 мм. На вопрос, откуда у него патроны, 52-летний мужчина ответил: около двух недель назад нашел их вблизи одного из местных дачных кооперативов, и оставил себе - «на всякий случай».
Сегодня по факту незаконно хранения боеприпасов следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины, в рамках которого изъятые находки направлены на экспертизу. Правоохранители говорят: мужчина мог бы избежать ответственности, если бы сразу добровольно сдал патроны в полицию, как это сделал несколько лет назад, когда нашел и выдал самопал. Теперь ему грозит несколько лет тюрьмы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Белопольском районе к пограничникам Сумского отряда обратился местный житель с просьбой добровольно сдать боеприпасы....
Поздно вечером 6 сентября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы в двух случаях пресекли...
Ворвавшись ночью в дом 84-летних пенсионеров, четверо жителей Шосткинского района жестоко избили их и завладели всеми сбережениями семьи...
Жительница Середина-Буды доверчиво впустила в свой дом незнакомку, которая представилась сотрудницей соцслужбы, а после ее ухода недосчиталась 13 тысяч гривен....
В Середина-Буде участковый разыскал 38-летнего мужчину, который обманул местную пенсионерку....