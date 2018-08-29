Из-за аварии с маршруткой сумчане просят поменять главную дорогу на Химгородке

«Ранее по ул. Римского-Корсакова не было нормального дорожного покрытия.
Сейчас же ситуация кардинально изменилась - покрытие в разы лучше чем на главной дороге (ул. Боровая).
Ул. Римского-Корсакова является сплошной прямой от ул. Владимирской (ранее Чапаева), а ул. Боровая переходит ее.
14 сентября 2018 года на перекрестке ул. Боровая и Римского-Корсакова произошло ДТП.
Я считаю, что главной дорогой надо принять именно Римского-Корсакова, что поможет избежать подобных происшествий в будущем», - пишет автор петиции Тарановский Артем Владимирович.
Подписать петицию можно здесь.
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