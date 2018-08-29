Из-за аварии с маршруткой сумчане просят поменять главную дорогу на Химгородке На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменение главной дороги на перекрестке ул. Боровая и Римского-Корсакова».

«Ранее по ул. Римского-Корсакова не было нормального дорожного покрытия.

Сейчас же ситуация кардинально изменилась - покрытие в разы лучше чем на главной дороге (ул. Боровая).

Ул. Римского-Корсакова является сплошной прямой от ул. Владимирской (ранее Чапаева), а ул. Боровая переходит ее.

14 сентября 2018 года на перекрестке ул. Боровая и Римского-Корсакова произошло ДТП.

Я считаю, что главной дорогой надо принять именно Римского-Корсакова, что поможет избежать подобных происшествий в будущем», - пишет автор петиции Тарановский Артем Владимирович.

Подписать петицию можно здесь.