На Сумщине банки ищут новые способы воздействия на должников Какие только мерам не предпринимают кредиторы, чтобы побудить должников к погашению задолженности.

14 сентября в канцелярию Недригайловского районного суда обратилась гражданка Б., выражая недовольство «решением» суда о взыскании с нее задолженности по кредитному договору, которое было принято без ее участия. Как пояснила Б., после получения «решения» она уже оплатила банку часть средств. При детальном изучении предоставленных ею документов, установлено, что гражданка получила от одного из банков письмо с требованием о погашении долга. Приложением к нему было «решение», которое не содержало ни названия суда, ни даты вынесения, ни фамилии судьи, ни печати суда, ни других обязательных для решения реквизитов. Проверкой установлено, что Недригайловским районным судом не выносилось решение о взыскании средств с гражданки Б.

Учитывая вышеупомянутое ситуацию, Недригайловский районный суд призывает как участников судебных процессов так и других граждан быть внимательными.

Все процессуальные документы, вынесенные судьями направляются в Единый государственный реестр судебных решений. Проверить, существует ли решение, определение, постановление или приговор можно, указав номер дела в поисковой форме ЕГРСР по ссылке: http://www.reyestr.court.gov.ua или обратившись в канцелярию суда, сообщает пресс-служба суда.