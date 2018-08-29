Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30187

Пьяный водитель без документов чуть не попал в аварию

Патрульные обнаружили водителя, степень опьянения которого почти в 17 раз превышал допустимую норму.

Патрульные получили сообщение о водителе автомобиля ВАЗ-2109, который по дороге Н-12 «Сумы - Полтава» создает опасно-аварийные ситуации и может спровоцировать ДТП.

В селе Боромля Тростянецкого района патрульные остановили данное транспортное средство. Во время разговора с руководителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Кроме того, 40-летний гражданин не имел всех документов, которые должен иметь водитель автомобиля.

Он прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью драгера, который зафиксировал положительный результат - 3,35 промилле.

В результате, инспекторы составили на нетрезвого водителя протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, а также отстранили его от управления авто.

Право Пьяный за рулем

По тематике

За выходные патрульные остановили 12 пьяных водителей
11.09.2018 17:47

За выходные патрульные остановили 12 пьяных водителей

На выходных патрульные обнаружили 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения....

Копы устроили ночную погоню за пьяным водителем (видео)
06.09.2018 16:54

Копы устроили ночную погоню за пьяным водителем (видео)

5 административных материалов составили патрульные на водителя, который пытался убежать от них....

В Сумах уволили военного прокурора за пьяное ДТП
05.09.2018 12:59

В Сумах уволили военного прокурора за пьяное ДТП

По факту совершения следователем военной прокуратуры Сумского гарнизона Лучко И.А. ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оставления места совершения аварии,...

04.09.2018 15:44

Сумские копы остановили двух пьяных скутеристов

Сразу двух нетрезвых скутеристов обнаружили сумские патрульные на автодороге национального значения....

Стали известны подробности поимки наркомана за рулем маршуртки
04.09.2018 11:17

Стали известны подробности поимки наркомана за рулем маршуртки

Патрульные составили на водителя маршрутного транспортного средства протокол за управление с признаками наркотического опьянения и обнаружили у него вещество, похожее...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.