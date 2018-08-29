Пьяный водитель без документов чуть не попал в аварию Патрульные обнаружили водителя, степень опьянения которого почти в 17 раз превышал допустимую норму.

Патрульные получили сообщение о водителе автомобиля ВАЗ-2109, который по дороге Н-12 «Сумы - Полтава» создает опасно-аварийные ситуации и может спровоцировать ДТП.

В селе Боромля Тростянецкого района патрульные остановили данное транспортное средство. Во время разговора с руководителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Кроме того, 40-летний гражданин не имел всех документов, которые должен иметь водитель автомобиля.

Он прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью драгера, который зафиксировал положительный результат - 3,35 промилле.

В результате, инспекторы составили на нетрезвого водителя протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, а также отстранили его от управления авто.