Пьяный водитель без документов чуть не попал в аварию

Патрульные получили сообщение о водителе автомобиля ВАЗ-2109, который по дороге Н-12 «Сумы - Полтава» создает опасно-аварийные ситуации и может спровоцировать ДТП.
В селе Боромля Тростянецкого района патрульные остановили данное транспортное средство. Во время разговора с руководителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Кроме того, 40-летний гражданин не имел всех документов, которые должен иметь водитель автомобиля.
Он прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью драгера, который зафиксировал положительный результат - 3,35 промилле.
В результате, инспекторы составили на нетрезвого водителя протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, а также отстранили его от управления авто.
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