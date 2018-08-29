В Сумах будут судить экс-патрульную, которая нанесла пьяному телесные повреждение Назначено к судебному разбирательству дело по обвинению сотрудницы полиции по факту превышении служебных полномочий.

17 сентября постановлением суда назначено к судебному разбирательству уголовное производство в отношении гражданки К.

Женщина обвиняется в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождалось насилием (ч.2 ст. 365 УК Украины).

Открытое судебное заседание состоится 26 сентября 2018 в 15 час. 30 мин.

Речь идет о резонансном событии, которое состоялось 13 мая этого года. Тогда патрульные полицейские в 17 часов 40 минут получили сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Александра Анищенко в г. Сумы на скамейке лежит человек в нетрезвом состоянии. Гражданка К. обвиняется в том, что, прибыв по указанному адресу и будучи инспектором роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.

Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения. В настоящее время женщина уволена с должности инспектора роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области.