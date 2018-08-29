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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:51269

На Сумщине полиция остановила автомобиль с конопляным «урожаем»

В салоне автомобиля, кроме водителя, находились трое несовершеннолетних пассажиров. Выяснилось, что молодые люди перевозили груз свежесрезанных стеблей конопли.

Информацию о компании молодых людей, которые якобы перевозят автомобилем свежесобранную коноплю, к работникам Путивльского отделения полиции поступила оперативным путем. Навстречу юношам отправилась дежурная группа сектора реагирования патрульной полиции.

И действительно указанную машину правоохранители увидели на дороге между селами Зиново и Волынцево. Юноша, который находился за рулем, по требованию полицейских остановил транспортное средство и открыл дверцу.

В салоне, кроме него, находились еще три парня. Выяснилось, что все четверо - студенты. Водителю 18 лет, одному его пассажиру 17, двум другим - по 15 лет.

Четко ощутимый специфический запах молодые люди объяснили наличием в салоне свежесорванной конопли. Рассказали: зная, где растет дикая конопля, они целенаправленно поехали за «урожаем», чтобы потом, соответствующим образом приготовив смесь марихуаны, употреблять ее путем курения.

Работник полиции изъяли у них груз конопли, упакованный в 2 полиэтиленовых мешка и пакет. «Находку» отправили на экспертизу, а по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 УК Украины, в рамках которого проверяют юношей на причастность к распространению наркотиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Путивльский район

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