Сумчан зовут на горную выставку

Как сообщила руководитель клуба туристов-альпинистов Сумской дворца детей и юношества Вера Паненко, участники летнего выезда на Говерлу в Карпаты готовы показать и рассказать, что видели, чему научились.
Открытие выставки в 16.00. Продлится она до 23 октября. Спешите видеть.
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Ассоциация арт-галерей Украины, Центр современного искусства «Совиарт» совместно с Агенцией промоции «Сумы» презентуют в Сумской городской галерее проект «100 NОN»...
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Відкриття виставки американського фотографа-документаліста Брендана Хоффмана «Бразерленд: Війна в Україні» відбудеться 3 серпня о 17.00...