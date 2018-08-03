Сумчан зовут на горную выставку 21 сентября в Сумской областной научной библиотеке откроется выставка фотографий «Ух ты!».

Как сообщила руководитель клуба туристов-альпинистов Сумской дворца детей и юношества Вера Паненко, участники летнего выезда на Говерлу в Карпаты готовы показать и рассказать, что видели, чему научились.

Открытие выставки в 16.00. Продлится она до 23 октября. Спешите видеть.