Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46106

Сумчан зовут на горную выставку

21 сентября в Сумской областной научной библиотеке откроется выставка фотографий «Ух ты!».

Как сообщила руководитель клуба туристов-альпинистов Сумской дворца детей и юношества Вера Паненко, участники летнего выезда на Говерлу в Карпаты готовы показать и рассказать, что видели, чему научились.

Открытие выставки в 16.00. Продлится она до 23 октября. Спешите видеть.

Досуг Абалаковец Выставка Фотовыставка

По тематике

В Сумах соревновались скалолазы
Сегодня 09:25

В Сумах соревновались скалолазы

16 сентября на скалолазном стенде в городском парке им. И. Кожедуба прошел открытый чемпионат клуба «Абалаковец» по скалолазанию....

Сумчан приглашают на выставку скульптуры
Сегодня 08:00

Сумчан приглашают на выставку скульптуры

В четверг, 20 сентября, впервые в Сумах в художественной галерее «Наша» на Псельской пройдет открытие выставки скульптуры Натальи Мудрук (г....

31.08.2018 13:41

Сумчан приглашают на открытие выставки «100 NОN»

Ассоциация арт-галерей Украины, Центр современного искусства «Совиарт» совместно с Агенцией промоции «Сумы» презентуют в Сумской городской галерее проект «100 NОN»...

Сумчан запрошують на віртуальну виставку, присвячену 27-й річниці Незалежності України
22.08.2018 15:30

Сумчан запрошують на віртуальну виставку, присвячену 27-й річниці Незалежності України

Сумчан запрошують відвідати виставку архівних документів, що підготовлена Державною архівною службою України і присвячена 27-й річниці Незалежності України та 100-річчю...

03.08.2018 08:09

Сумчан запрошують на виставку американського фотографа-документаліста про Україну

Відкриття виставки американського фотографа-документаліста Брендана Хоффмана «Бразерленд: Війна в Україні» відбудеться 3 серпня о 17.00...

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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