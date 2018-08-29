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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22140

Сумские копы задержали амфетаминщика

Сумские патрульные задержали мужчину с веществом, внешне похожим на амфетамин.

Патрулируя переулок Гражданский, экипаж патрульных полицейских обнаружил мужчину, который нарушал общественный порядок. Проведя с ним профилактическую беседу, инспекторы заметили, что тот нервничает и путается в своих ответах.

В дальнейшем полицейские провели относительно 27-летнего сумчанина поверхностную проверку, во время которой обнаружили у него полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое средство - амфетамин.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Наркотики

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