Сумские копы задержали амфетаминщика

Патрулируя переулок Гражданский, экипаж патрульных полицейских обнаружил мужчину, который нарушал общественный порядок. Проведя с ним профилактическую беседу, инспекторы заметили, что тот нервничает и путается в своих ответах.
В дальнейшем полицейские провели относительно 27-летнего сумчанина поверхностную проверку, во время которой обнаружили у него полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое средство - амфетамин.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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