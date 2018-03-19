В среду на Сумщине будут звучать сирены

«Я обращаюсь к главам райгосадминистраций, городским головам, главам объединенных территориальных громад о заблаговременном предупреждении населения о проведении данной проверки», - отметил Александр Милаш.
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