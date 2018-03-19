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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В среду на Сумщине будут звучать сирены

Как сообщил в ходе аппаратного совещания в ОГА директор Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш, 19 сентября с 9:00 до 13:00 на территории Сумской области будет проходить проверка системы оповещения с включением электросирены

«Я обращаюсь к главам райгосадминистраций, городским головам, главам объединенных территориальных громад о заблаговременном предупреждении населения о проведении данной проверки», - отметил Александр Милаш.

Общество Сирены

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