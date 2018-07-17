Сумчан приглашают на выставку скульптуры В четверг, 20 сентября, впервые в Сумах в художественной галерее «Наша» на Псельской пройдет открытие выставки скульптуры Натальи Мудрук (г. Киев).

Выставка будет проходить в подвальчике католического костела Благовещения Пресвятой Девы Марии. Начало в 17.30. Вход свободный.