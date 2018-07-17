Сумчан приглашают на выставку скульптуры

Выставка будет проходить в подвальчике католического костела Благовещения Пресвятой Девы Марии. Начало в 17.30. Вход свободный.
Ассоциация арт-галерей Украины, Центр современного искусства «Совиарт» совместно с Агенцией промоции «Сумы» презентуют в Сумской городской галерее проект «100 NОN»...
Сумчан запрошують відвідати виставку архівних документів, що підготовлена Державною архівною службою України і присвячена 27-й річниці Незалежності України та 100-річчю...
Відкриття виставки американського фотографа-документаліста Брендана Хоффмана «Бразерленд: Війна в Україні» відбудеться 3 серпня о 17.00...
Виставка скульптури Заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Олега Прокопчука відбудеться у художній галереї «Наша»....
17 липня о 17 годині відбудеться відкриття виставки художника-кераміста Леонтія Костура....