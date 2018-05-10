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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Вчера 20:15396

Две сумские гимназии и школа вошли в ТОП-200 Украины по результатам ВНО

Рейтинг общеобразовательных школ Украины составил информационный образовательный ресурс «Освита.ua» на основании региональных статистических данных Украинского центра качества образования по результатам основной сессии внешнего независимого оценивания 2018 года.

В ТОП-200 школ Украины по результатам ВНО 2018 года вошли три учреждения общего среднего образования города Сумы:

28 место - Сумская частная гимназия «Просперитас»;

44 место - Сумская классическая гимназия;

182 место - Сумская школа № 15.

В пяти учреждениях общего среднего образования Сум 100% выпускников преодолели рубеж «сдал» по всем предметам: частная гимназия «Просперитас», классическая гимназия, школы №№ 15, 29 и 22.

Напомним, в Сумской области семь участников ВНО из семи учреждений смогли набрать максимальные 200 баллов, четыре из них - выпускники системы образования Сум:

школы №7 Мацькович Олеся (200 баллов по истории);

школы №10 Танасюк Алла (200 баллов по математике);

классической гимназии Телетов Дмитрий (200 баллов по математике);

школы №15 Ворожбяк Анна (200 баллов по химии).

В рейтинге из 22 областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания этого года Сумы заняли 12 место.  Успешно сдали ВНО 87% учащихся из 43 учебных заведений (в том числе 7 училищ, 6 колледжей, 1 частная гимназия, 1 лицей-интернат, 1 гимназия-интернат).

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