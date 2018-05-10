Две сумские гимназии и школа вошли в ТОП-200 Украины по результатам ВНО

В ТОП-200 школ Украины по результатам ВНО 2018 года вошли три учреждения общего среднего образования города Сумы:
28 место - Сумская частная гимназия «Просперитас»;
44 место - Сумская классическая гимназия;
182 место - Сумская школа № 15.
В пяти учреждениях общего среднего образования Сум 100% выпускников преодолели рубеж «сдал» по всем предметам: частная гимназия «Просперитас», классическая гимназия, школы №№ 15, 29 и 22.
Напомним, в Сумской области семь участников ВНО из семи учреждений смогли набрать максимальные 200 баллов, четыре из них - выпускники системы образования Сум:
школы №7 Мацькович Олеся (200 баллов по истории);
школы №10 Танасюк Алла (200 баллов по математике);
классической гимназии Телетов Дмитрий (200 баллов по математике);
школы №15 Ворожбяк Анна (200 баллов по химии).
В рейтинге из 22 областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания этого года Сумы заняли 12 место. Успешно сдали ВНО 87% учащихся из 43 учебных заведений (в том числе 7 училищ, 6 колледжей, 1 частная гимназия, 1 лицей-интернат, 1 гимназия-интернат).
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