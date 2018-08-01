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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:23129

У роменчанина нашли гранатомет

Нож, детали к гранатомету, корпус гранаты с частями запала и около 30 патронов различного калибра изъяли работники полиции у жителей Сумщины.

На территории Сумщины продолжается операция «Оружие. Взрывчатка», в рамках которой работники полиции изымают у населения незаконно хранимые боеприпасы, огнестрельное и холодное оружие, взрывчатку и взрывные устройства. За последние сутки «сработали» на пополнение полицейской статистики трое жителей нашей области.

17 сентября в Сумах, на улице Глинки, сотрудники патрульной полиции остановили 19-летнего юношу, у которого при поверхностной проверке оказался нож.

Оперативники уголовного розыска ГУНП области при осмотре домовладения 37-летнего роменчанина обнаружили и изъяли корпус гранаты, часть запала к ней, корпус гранатомета и десяток патронов. Кроме того, сыщики обнаружили у 29-летнего жителя Краснопольского района, который приехал в Сумы, 16 патронов калибра 5,45 мм.

По всем этим фактам уже возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), в рамках которых назначен ряд экспертиз, а также выясняется источник происхождения оружия и цель его хранения.

Работники полиции предупреждают жителей и гостей области: если у вас дома есть подобные вещи, или знаете, где они хранятся, или есть какие-либо сведения о лицах, незаконно владеющих оружием или боеприпасами - сообщите об этом в ближайшее отделение полиции. Этим вы не только обезопасите свою семью или близких от несчастного случая, но и избежите уголовной ответственности за незаконное хранение запрещенных законом вышеперечисленных вещей и предметов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие

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